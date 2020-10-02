Голикова назвала причины роста заболеваемости COVID-19 в России

Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, рост заболеваемости COVID-19 в России связан с возвращением на работу после отпусков и осенним сезоном.

«Ожидали потому, что это… это осенне-зимний сезон, это появление в популяции ОРВИ, гриппа, пневмоний», – сообщила Татьяна Голикова

По словам заместителя председателя правительства, медицинский персонал и коечный фонд готовы. Лекарства и средства индивидуальной защиты – в достаточном количестве. А ситуация с заболеваемостью «принципиально отличается» от ситуации в марте-апреле 2020 года, когда COVID-19 был чем-то неизвестным.