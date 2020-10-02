Мошенники оформили кредиты по поддельному паспорту на 500 тысяч рублей в Петербурге

В среду, 30 сентября, в полицию обратился старший сотрудник «Альфа-банка» в Петербурге. Неизвестный по поддельному паспорту оформил на третье лицо кредитную карту с лимитом 50 тысяч рублей, после чего обналичил ее.

Также злоумышленник с помощью удаленного канала доступа к мобильному приложению оформил кредит наличными и обналичил его при помощи полученной кредитной карты на 466 тысяч рублей.

Паспорт не числился среди недействительных, а фото соответствовало клиенту. Подделка была изготовлена профессионально со всеми реквизитами, печатями и штампами, сообщают «Невские новости».

Оказалось, что кредиты были оформлены на женщину, которая не подавала соответствующие заявки и не получала кредитную карту. Она обратилась с жалобой в банк. Потерпевшая предъявила свой настоящий паспорт, фото в котором отличалось от изображения, указанного в поддельном документе. Общий материальный ущерб составил 516 тысяч рублей.