Домушник обчистил квартиру в Сертолово на миллион рублей

Вчера вечером, 2 октября, в полицию обратилась 39-летняя Сертолово, родственница потерпевшей. Она сообщила, что стала жертвой домушника.

По словам потерпевшей, к ней домой проник неизвестный, после чего он забрал с собой 30 тысяч рублей и украшения из золота. В итоге женщина лишилась часов, браслета, двух цепочек и трех подвесок, четырех пар серег, трех колец и броши, передает 47news.

Квартира находится на восьмом этаже. 63-летняя хозяйка квартиры в момент кражи находилась в отпуске. Известно, что женщина проживает со своей родственницей. В квартире нашли следы тапок.

Ущерб оценен в миллион рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ivbg.ru писал, что двое домушников предстанут перед судом за кражи в Сосновом Бору. Злоумышленники проникали в чужое жилье с помощью отмычек, после чего забирали ювелирные изделия и деньги, а двери после своего ухода аккуратно запирали, заметая следы