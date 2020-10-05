Человеческий скелет рядом с шалашом обнаружил в лесу грибник из Семрино

В полицию Гатчинского района 4 октября обратился 33-летний житель поселка Семрино.

В лесу в районе болота Белого во время сбора грибов он нашел шалаш. Рядом лежал человеческий скелет. Грибник обнаружил многочисленные волчьи и медвежьи следы вокруг останков, а также отпечатки копыт лосей.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Точные причины смерти установить экспертиза.