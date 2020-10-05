В Луге до конца года заработают 10 модульных станций для очистки воды

В Луге до конца года должны заработать 10 новых модульных станций для очистки питьевой воды. Она поступает к местным жителям из артезианских скважин.

Модульные станции белорусского производства способны избавить воду от повышенного содержания железа. Одна из таких станций работает в микрорайоне Луга-3 и она уже доказала высокую эффективность. Вскоре оборудование начнет очищать воду для всего города, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Следующую станцию должны установить на улице Дмитриева. До конца года в дополнение к самой первой станции привезут, смонтируют, проведут пусконаладку и включат в сеть еще 10 станций.

Сегодня показатель доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой, составляет 77,6%. После ввода в эксплуатацию нового оборудования показатель составит 78,5%. В итоге удастся обеспечить чистой питьевой водой более 12 тысяч горожан. В Ленинградской области за два года планируют установить 108 таких станций и 31 станцию для очистки сточных вод.

Стандартные очистные сооружения возводятся за 1,5-3 года. Модульные станции приходят на место уже готовыми. Их подключают к системе водоснабжения или водоотведения, берут пробы воды, и очистная станция начинает работать.