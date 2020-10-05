Эксперт развеяла главный миф о кофе

Нутрициолог Клаудия Брассеско считает, что умеренное употребление кофе оказывает на организм положительное влияние, пишет издания ABC.

Эксперт утверждает, что к полезным свойствам кофе относятся улучшение чувствительности к инсулину, усиление защитного эффекта против сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии, снижение риска развития цирроза печени и некоторых онкологических заболеваний — например, рака печени и простаты.

Однако она отметила, что польза кофе зависит в первую очередь от его сорта, поскольку не все зерна могут оказывать положительное влияние на организм. Поэтому потребителям стоит обращать внимание на сорт, степени обжарки и помола зерна. Самым полезным сортом диетолог назвала арабику.

При этом в молотом кофе, в отличие от зернового, могут содержаться ингредиенты «неизвестного происхождения». Однако, по ее словам, молотый кофе тоже может быть качественным: стоит только обратить внимание на обжарку — и отдать предпочтение натуральной, а не смешанной. Наиболее оптимальным можно считать 100-400 миллиграммов кофеина в день.