Вирусолог рассказал, когда наступит вторая волна COVID-19 и почему она будет тяжелее первой   

Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на вирусолога, доктора медицинских наук, профессора Анатолия Альтштейна, до полной победы над COVID-19 – от одного года до трех лет.

Эксперт считает, что сейчас началась «вторая волна» заражений, плато придет уже скоро, продлится около месяца при показателях, превышающих показатели весны 2020 года.

«Если сегодня мы имеем уже девять тысяч, что там осталось до одиннадцати тысяч, которые были у нас весной», – поделился своим мнением Анатолий Альтштейн

Победой над этой коронавирусной инфекцией можно считать уже легкое течение болезни, когда отношение к COVID-19 будет таким же, как и к другим вирусам этого типа.