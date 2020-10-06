Под Лугой женщина на Mercedes не пропустила подростка на мотоцикле – он госпитализирован

ДТП произошло 5 октября около 17:00 на 137 километре трассы «Петербург – Псков» в Лужском районе Ленинградской области.

Mercedes под управлением 37-летней женщины, совершая маневр разворота, столкнулся с мотоциклом под управлением 14-летнего подростка. Мотоциклист госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Предварительная версия случившегося – в ДТП виновна женщина за рулем иномарки. Она не убедилась в безопасности маневра, из-за чего произошло столкновение.