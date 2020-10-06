Тимур Иванов из Всеволожского района стал победителем Всероссийского конкурса-премии за развитие уличного искусства и спорта «Кардо» в номинации «Фрираннер года».

За победу в финальных соревнованиях Тимур получил денежную премию и наставничество от известного тренера Павла Петкуна.

Фриран — это молодая дисциплина, объединяющая элементы эквилибристики, гимнастики, легкой атлетики, скалолазания, боевых искусств.

Премия «Кардо» должна была состояться в Ставропольском крае весной 2020 года, однако из-за введения ограничительных мероприятий в период пандемии сроки были передвинуты. Очные финалы премии, образовательная программа, церемонии открытия и награждения проходили с 1 по 4 октября в Железноводске. Соперниками 6 молодых активистов из Соснового Бора, Всеволожска, Мурино и Выборга стали 85 человек из разных регионов России.