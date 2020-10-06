Безработный житель Ленобласти сдал на металлолом чужой гараж с автомобилем

В полицию Тосненского района обратилась 52-летняя жительница поселка Ушаки. Она сообщила, что у нее пропал гараж, в котором находился автомобиль ВАЗ 1976 года выпуска. Сумма ущерба — 80 тыс. рублей.

В этот же день полиция задержала подозреваемого, им оказался 37-летний безработный местный житель. Установлено, что в июне 2020 года мужчина позвонил в компанию по приему металлолома в Тосно и, представившись собственником, предложил забрать гараж и автомобиль. Работники прибыли на место, все демонтировали и перевезли лом в пункт приема металла. За сданное имущество мужчина получил 30 тыс. рублей.

Против него возбуждено уголовное дело. Известно, что мужчина уже был ранее судим, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.