Строители новых мостов выпускают в Ладогу и Волхов 7000 рыб

Особей молоди палии уже выпустили во Владимирской бухте Ладожского озера, в конце недели выпустят 4200 рыбок в Волхов

Во Владимирской бухте Ладожского озера строители нового моста через Волхов в Киришах выпустили почти три тысячи особей молоди палии. В Волхов будут выпущены 4200 штук молоди сига в качестве компенсации природе за стройку моста через Свирь в Подпорожье.

Мероприятие было предусмотрено госконтрактом на строительство объекта: таким образом компенсируется возможный вред водным биологическим ресурсам в результате хозяйственной деятельности человека.

Заказчиком обоих строек выступает ГКУ «Ленавтодор», общая стоимость возведения переправ составляет порядка 7 млрд рублей. Строительство планируется завершить в 2022 году.

Отметим, что новый мост через Волхов в Киришах потребовался из-за значительного увеличения интенсивности движения транспорта. При этом альтернативная переправа находится в десятках километров от этих объектов. Старый мост через реку Волхов был возведен 1966 году практически одновременно с основанием Киришей.