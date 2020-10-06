В Петербурге домушник вынес из чужой квартиры украшения и валюту на 19 млн рублей

Невский районный суд Петербурга признал виновным мужчину за кражу имущества из квартиры на 19 млн рублей. Преступление произошло в июле прошлого года.

Установлено, что мужчина договорился со своим знакомым. Они вскрыли входную дверь квартиры на проспекте Обуховской обороны. Злоумышленникам приглянулись драгоценные украшения Louis Vuitton и Cartier, а также женские и мужские часы ROLEX. Там же злоумышленники нашли 5 млн рублей и 50 тысяч евро наличными. Общий ущерб составил не менее 18,8 млн рублей.

Один из домушников приговорен к четырем годам колонии строгого режима, с него взыскали более 18 млн рублей в пользу пострадавших владельцев квартиры. Женские украшения принадлежали юрисконсульту. Второго обвиняемого осудят позже.