Священника из Всеволожского района снова отправили в колонию

Третий кассационный суд пересмотрел дело священника из поселка имени Морозова Всеволожского района. Его обвиняли в сутенерстве и организации перевозок женщин из Белоруссии в Россию.

Служителя храма святых апостолов Петра и Павла отца Николая заключили под стражу и отправили в колонию общего режима почти на два года.

Преступление произошло в августе 2017 года на подходе к автобусу «Витебск — Петербург». Батюшка несколько месяцев провел в белорусском изоляторе, позже его вернули в Россию. Оставшийся срок он должен был провести в колонии в Металлострое. В феврале отца Николая освободили из тюрьмы, в которой он провел два с половиной года.