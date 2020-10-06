Лодка с тремя рыбаками перевернулась в Выборгском районе

Сегодня вечером, 6 октября, в дежурную часть МЧС поступило сообщение о происшествии на реке Вуокса в Выборгском районе. Перевернулась лодка с тремя мужчинами.

Инцидент с рыбаками произошел неподалеку от базы отдыха «Зеленый мыс» рядом с Житково. Они посетили базу отдыха днем, а к вечеру отправились на прогулку на собственной металлической моторной лодке. Предположительно, они выпивали перед отправкой, передает 47news.

Двое мужчин выбрались на берег самостоятельно, сейчас ведутся поиски третьего пропавшего. В поисково-спасательной операции задействованы четверо сотрудников аварийно-спасательного формирования Выборга на катере.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее на озере Пионерское под Выборгом утонул пожилой рыбак. Родственники умершего сообщили, что несколькими часами ранее мужчина отправился на рыбалку и перестал отвечать на звонки.