Отопление и горячую воду отключат в Гатчине 8 октября

Автор: Сергей Агутин
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Отопительный сезон в Гатчине начнется с плановых работ на теплотрассе. В связи с этим 8 октября с 08:00 будет отключено центральное отопление и горячее водоснабжение на девяти улицах.

Отключения затронут следующие улицы:

  • Достоевского;
  • Чехова;
  • 7-ой Армии;
  • Урицкого;
  • Володарского;
  • Карла Маркса;
  • Горького;
  • Красная;
  • 25 Октября.
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