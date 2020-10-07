Отопление и горячую воду отключат в Гатчине 8 октября

Отопительный сезон в Гатчине начнется с плановых работ на теплотрассе. В связи с этим 8 октября с 08:00 будет отключено центральное отопление и горячее водоснабжение на девяти улицах.
Отключения затронут следующие улицы:
- Достоевского;
- Чехова;
- 7-ой Армии;
- Урицкого;
- Володарского;
- Карла Маркса;
- Горького;
- Красная;
- 25 Октября.
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