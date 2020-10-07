Отопление и горячую воду отключат в Гатчине 8 октября

Отопительный сезон в Гатчине начнется с плановых работ на теплотрассе. В связи с этим 8 октября с 08:00 будет отключено центральное отопление и горячее водоснабжение на девяти улицах.

Отключения затронут следующие улицы:

Достоевского;

Чехова;

7-ой Армии;

Урицкого;

Володарского;

Карла Маркса;

Горького;

Красная;

25 Октября.