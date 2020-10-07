Международный кубок Чистых игр пройдет 10 октября в Выборге

Межконтинентальный кубок Чистых игр «Россия – США 2020» пройдет 10 октября в Выборге.

Принять участие в мероприятии могут все желающие. Для этого необходимо:

Собрать команду из 2-4 человек (участники 14+ и дети до 14 лет в сопровождении взрослого). Пройти регистрацию на ru/events/vbg5. Прийти 10 октября в 16:00 на берег у Папульского моста.

Чистые игры продлятся с 16:30 до 17:30. За это время участники собирают и сдают мусор, получая за него баллы. Победители получат призы – сертификаты на посещение ресторана, студии и бассейна.

Все подробности – по ссылке.