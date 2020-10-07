Угрожавший травматическим пистолетом врач из Санкт-Петербурга отправлен под домашний арест

Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест бывшего врача Владимира Брацлавского, который размахивал травматическим пистолетом в ходе конфликта с женщиной у супермаркета в Курортном районе, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

«Суд избрал Брацлавскому домашний арест по 02.11.2020», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что Брацлавский подозревается в хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в интернете появилось видео, где мужчина угрожает травматическим пистолетом одному из участников конфликта у супермаркета в Зеленогорске. После инцидента в полицию обратилась женщина. Она заявила, что мужчина избил ее, размахивал пистолетом, после чего скрылся на автомобиле Range Rover. Сотрудники полиции задержали 51-летнего мужчину, работающего в медучреждении. Позже в городском комитете по здравоохранению сообщили, что с Брацлавским больница, где он работал, расторгла трудовой договор.