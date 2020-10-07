В сентябре в России подорожали сахар и подсолнечное масло

В Росстате рассказали, какие продукты больше всего выросли в цене в начале осени.

Так, сахар подорожал в среднем на 7,8% по стране, подсолнечное масло — на 2,63%. Также в сентябре выросла цена на икру лососевых рыб — 2,4%, сосиски, сардельки, хлеб и булочные изделия, горох и фасоль, кетчуп, овощные консервы, печенье, кофе молотый и в зернах, фруктовые соки, сухие супы в пакетах — на 0,6−1%.

При этом дешевле на 1,2% стало пшено, на 1,1%, — мясо кур, на 0,8% — мороженые кальмары и рис, на 0,6% — какао, на 0,4% — свинина.

Ранее мы рассказывали, что из-за неурожая цены на семечки и подсолнечное масло могут вырасти на 20%.