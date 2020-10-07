С петербургской фирмы взыскали 2 млн за поставку просроченной сгущенки

Судебные приставы взыскали более 2 миллионов рублей с петербургской компании, которая поставила московской фирме некачественный товар.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Петербургу, петербургская компания “Виталина” заключила с “ММК” договор на поставку более 18,5 тонн сгущенки, взяв 100% предоплату. Однако полученная в столице сгущенка оказалась просроченной на два месяца, а поставщик отказался возвращать деньги.

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В итоге московская фирма обратилась в суд, который взыскал с “Виталины” задолженность по договору в 1 865 000 рублей, а также убытки в размере 135 тысяч рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами 12 тысяч рублей.