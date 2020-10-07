Видео: бизнесмен из Лодейного Поля ударил инспектора ДПС и попытался сбежать

Инцидент произошел днем 6 октября, на выезде из Лодейного Поля инспекторы ДПС остановили лесовоз с березой, груз которого превышал норму по высоте.

Вскоре на место прибыли совладелец лодейнопольской компании, которой принадлежит груз, и его товарищ. На видео видно, что разговор, скажем так, разошелся — коммерсант покрывает матом полицейского, а тот спокойно продолжает оформлять документы. После бизнесмен наносит гаишнику удар головой в голову и убегает.

Мужчину все же догнали, он задержан на двое суток. Возбуждено уголовное дело по статье “Применение насилия в отношении представителя власти”, пишет 47news.