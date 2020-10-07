Обгоревший у “Галереи” мужчина госпитализирован с 45% ожогами тела — подробности

Ранее ivbg.ru писал, что вечером 7 октября у ТРК «Галерея» загорелся мужчина. Он находился без сознания, его передали сотрудникам скорой помощи.

Выяснилось, что на многолюдной площади у торгового центра поджег себя 70-летний Борис А. Врачи диагностировали у него ожоги I-II степени 45% тела. Сейчас он находится в ожоговой реанимацию НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Как пишет «Фонтанка«, мужчина почти 20 лет руководит фирмой, которая занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью. Офис находится в километре от места ЧП.

Полиция и СК выясняют причины произошедшего.