Фото: при ДТП в Рапполово в машине зажало человека – его извлекали спасатели

ДТП произошло в деревне Рапполово Всеволожского района на Новоприозерском шоссе у поворота на деревню Кавголово.
Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной службы 7 октября в 19:15. В результате ДТП в корпусе поврежденного автомобиля оказался зажат человек. На место прибыли 8 спасателей и две спецмашины.
Дежурные смены 94 пожарно-спасательной части и 147 пожарной части противопожарной службы деблокировали пострадавшего с помощью пиротехнических ножниц и ликвидировали последствия аварии.
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08.10.2020 54