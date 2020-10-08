Фото: при ДТП в Рапполово в машине зажало человека – его извлекали спасатели

ДТП произошло в деревне Рапполово Всеволожского района на Новоприозерском шоссе у поворота на деревню Кавголово.

Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной службы 7 октября в 19:15. В результате ДТП в корпусе поврежденного автомобиля оказался зажат человек. На место прибыли 8 спасателей и две спецмашины.

Дежурные смены 94 пожарно-спасательной части и 147 пожарной части противопожарной службы деблокировали пострадавшего с помощью пиротехнических ножниц и ликвидировали последствия аварии.