Теннисист Гоффен снялся с St. Petersburg Open из-за положительного теста на коронавирус

Автор: Александр Селиванов
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Теннисист Давид Гоффен сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат, бельгиец не сможет принять участие в турнире в Санкт-Петербурге.

St. Petersburg Open пройдёт с 12 по 18 октября.

— Плохие новости. В связи с положительным результатом теста на коронавирус, который я сдал вчера, я вынужден сняться с турнира в Санкт-Петербурге, — написал Гоффен в своём аккаунте в Instagram. — Я чувствую себя хорошо, нахожусь на карантине. Если все пойдет как следует, то я вернусь в Антверпене. Спасибо за вашу поддержку.
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08.09.2020 271

На данный момент 29-летний Гоффен занимает 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).