Стало известно, где 8 октября зафиксирован 91 новый случай коронавируса в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 91 новом случае заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 8 835 человек. Выздоровели — 5 301.

Бокситогорский район:
  • Бокситогорск — 1;
Всеволожский район:
  • Всеволожск — 6,
  • Мурино — 5,
  • Кудрово — 3,
  • Янино-1 — 4,
  • Разметелево — 1, 
  • Осельки — 1, 
  • Кузьмоловский — 1, 
  • Старая — 1, 
  • Романовка — 1, 
  • Мяглово — 1, 
  • Павлово — 1, 
  • Токкари — 1, 
  • Сярьги — 1, 
  • Сертолово — 2, 
  • пос. Морозова — 2, 
  • Дубровка — 2, 
  • Хапо-Ое — 2;
Выборгский район:
  • Выборг — 7;
Гатчинский район:
  • Гатчина — 10,
  • Новый Свет  — 1, 
  • Никольское — 2, 
  • Новый Учхоз — 2, 
  • Пудость  — 1, 
  • Рождествено  — 1;
Киришский район:
  • Кириши — 1;
Кировский район:
  • Шлиссельбург — 3;
Ломоносовский район:
  • Большие Томики — 2, 
  • Виллози — 2,
  • Глобицы — 1,
  • Иннолово — 1, 
  • СНТ «Синигейка» — 1,
  • ТСН «Южные высоты — 1;
Приозерский район:
  • Приозерск — 8,
  • Коммунары — 1, 
  • Кузнечное — 1, 
  • Раздолье — 1, 
  • Севастьяново — 1,
  • Соловьевка — 1, 
  • Светлое — 1;
Сланцевский район:
  • Сланцы — 2;
Тихвинский район:
  • Тихвин — 2;
Тосненский район:
  • Никольское — 1.

 