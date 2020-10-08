Стало известно, где 8 октября зафиксирован 91 новый случай коронавируса в Ленобласти

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 91 новом случае заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 8 835 человек. Выздоровели — 5 301.

Бокситогорский район:

Бокситогорск — 1;

Всеволожский район:

Всеволожск — 6,

Мурино — 5,

Кудрово — 3,

Янино-1 — 4,

Разметелево — 1,

Осельки — 1,

Кузьмоловский — 1,

Старая — 1,

Романовка — 1,

Мяглово — 1,

Павлово — 1,

Токкари — 1,

Сярьги — 1,

Сертолово — 2,

пос. Морозова — 2,

Дубровка — 2,

Хапо-Ое — 2;

Выборгский район:

Выборг — 7;

Гатчинский район:

Гатчина — 10,

Новый Свет — 1,

Никольское — 2,

Новый Учхоз — 2,

Пудость — 1,

Рождествено — 1;

Киришский район:

Кириши — 1;

Кировский район:

Шлиссельбург — 3;

Ломоносовский район:

Большие Томики — 2,

Виллози — 2,

Глобицы — 1,

Иннолово — 1,

СНТ «Синигейка» — 1,

ТСН «Южные высоты — 1;

Приозерский район:

Приозерск — 8,

Коммунары — 1,

Кузнечное — 1,

Раздолье — 1,

Севастьяново — 1,

Соловьевка — 1,

Светлое — 1;

Сланцевский район:

Сланцы — 2;

Тихвинский район:

Тихвин — 2;

Тосненский район: