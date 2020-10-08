Стало известно, где 8 октября зафиксирован 91 новый случай коронавируса в Ленобласти

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 91 новом случае заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 8 835 человек. Выздоровели — 5 301.
Бокситогорский район:
- Бокситогорск — 1;
Всеволожский район:
- Всеволожск — 6,
- Мурино — 5,
- Кудрово — 3,
- Янино-1 — 4,
- Разметелево — 1,
- Осельки — 1,
- Кузьмоловский — 1,
- Старая — 1,
- Романовка — 1,
- Мяглово — 1,
- Павлово — 1,
- Токкари — 1,
- Сярьги — 1,
- Сертолово — 2,
- пос. Морозова — 2,
- Дубровка — 2,
- Хапо-Ое — 2;
Выборгский район:
- Выборг — 7;
Гатчинский район:
- Гатчина — 10,
- Новый Свет — 1,
- Никольское — 2,
- Новый Учхоз — 2,
- Пудость — 1,
- Рождествено — 1;
Киришский район:
- Кириши — 1;
Кировский район:
- Шлиссельбург — 3;
Ломоносовский район:
- Большие Томики — 2,
- Виллози — 2,
- Глобицы — 1,
- Иннолово — 1,
- СНТ «Синигейка» — 1,
- ТСН «Южные высоты — 1;
Приозерский район:
- Приозерск — 8,
- Коммунары — 1,
- Кузнечное — 1,
- Раздолье — 1,
- Севастьяново — 1,
- Соловьевка — 1,
- Светлое — 1;
Сланцевский район:
- Сланцы — 2;
Тихвинский район:
- Тихвин — 2;
Тосненский район:
- Никольское — 1.