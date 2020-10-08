Задержан подросток, подозреваемый в ограблении дома пенсионерки во Всеволожском районе

В полицию Всеволожского района 5 октября обратилась 60-летняя жительница массива «Дунай», в ее доме побывал вор.

Она рассказал, что неизвестный разбил в ее доме на улице Заводской окно и проник внутрь. С собой он прихватил телевизор, велосипед, газонокосилку и шуруповерт. Общая сумма ущерба — более 42 тыс. рублей. В тот же день полиция задержала подозреваемого 16-летнего петербуржца. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказывали, что в храме Гаврилово вор украл деньги из ящика для пожертвований. Злоумышленник проник в помещение через окно.