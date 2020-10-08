В сентябре волонтеры “Лизы Алерт” нашли 424 пропавших в Петербурге и Ленобласти

Поисково-спасательный отряд “Лиза Алерт” подвели итоги прошедшего месяца.
Всего за сентябрь 2020 года в “Лиза Алерт” поступило 465 заявок. Удалось найти живыми 424 человек. Поиски остальных продолжаются. Поисковики отмечают, что в этом месяце ежедневно поступало в среднем на две заявки больше, чем в прошлом.
“Пожалуйста, будьте осторожны на лесных прогулках, особенно в вечернее время, ведь сейчас так быстро темнеет. Не ходите в одиночку, не забывайте заряжать телефоны. По возможности, обращайте внимание на окружающих. Берегите себя и своих близких”, — заключили волонтеры.