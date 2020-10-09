Более 1,5 тысяч ленинградцев приняли участие в Едином дне трудоустройства

В Ленинградской области сегодня состоялся Единый день трудоустройства. Участие в мероприятиях приняли более 1,5 тысяч соискателей и 122 работодателя со всех районов.

Встреча состоялась в онлайн-формате из-за угрозы распространения коронавируса. Видеоконференции длились два часа, за это время было представлено 2,5 тысяч вакансий — от сборщика букетов до следователя, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Кроме того, в прямом эфире участники проекта «Займись делом», получившие поддержку при открытии собственного бизнеса от службы занятости Ленинградской области, показали мастер-классы: в Волосовском районе по приготовлению суши, а в Волхове – по парикмахерскому искусству.

В Ленинградской области в «банке» вакансий зафиксировано 19,8 тысяч свободных рабочих мест. При этом 74% из них — рабочие профессии, а оставшиеся — профессии инженерно-технического характера, а также служащие.

Ранее были названы самые высокие и низкие зарплаты в Ленинградской области. Самые высокие зафиксированы в Сосновом Бору — 73 366 рублей, чуть меньше в Ломоносовском районе — 73 354 рубля. Меньше всего получают в Подпорожском районе — 40 932 рубля.