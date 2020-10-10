Мошенник лишил пенсионерку из Киришей более 200 тысяч рублей

Вчера днем, 9 октября, в полицию Киришей обратилась 68-летняя местная жительница. Она заявила, что стала жертвой телефонного мошенника.

По словам потерпевшей, сутками ранее ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником безопасности одного из банков. Звонивший сообщил женщине об угрозе потери накоплений, в связи с этим ей якобы следовало озвучить реквизиты банковской карты.

Пенсионерка выполнила все предписания злоумышленника и лишилась более 225 тысяч рублей — средства списали с ее банковской карты. Возбуждено уголовное дело по статье за кражу с банковского счета.

Ранее ivbg.ru писал, что сотрудница полиции подозревается в мошенничестве с зарплатами в Санкт-Петербурге. Помощник по работе с личным составом сняла с карт двоих инспекторов, которые числились в штате, но не работали, более двух миллионов рублей.