Легковушка сбила лося в Выборгском районе, водитель погиб

Вчера вечером, 10 октября, на 174 километре трассы «Скандинавия» в Выборгском районе произошла авария. Легковушка сбила лося.

По предварительным данным, авария произошла около половины восьмого вечера. Автомобиль Hyundai Sonata сбил лося, после чего вылетел в кювет. В результате 47-летний водитель скончался на месте от полученных травм.

Погибший жил в Выборге. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства.

Ранее ivbg.ru писал, что осенняя миграция у лосей может продолжаться до конца октября. В ходе миграции животные часто выскакивают на проезжую часть.