В Петербурге девятиклассник зарезал мать и напал на медиков

В Петербурге полицейские заподозрили 15-летнего школьника в нападении на мать. Пострадавшую накануне ночью доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

По предварительным данным, инцидент произошел в квартире на Искровском проспекте. У 42-летней пострадавшей зафиксировали множественные скальпированные раны головы и шеи. Она скончалась, передает 78.ru.

Прибывшие в квартиру медики также обратились в службу «112». Он сообщили, что на них нападает родственник потерпевшей.

Девятиклассник задержан, он находится в изоляторе. Возбуждены уголовные дела. Изъяты мобильные телефоны и нож в чехле.

Ранее ivbg.ru писал, что пенсионера зарезали в Сомино. Сообщившего о найденном трупе заподозрили в убийстве. Орудием преступления стал нож – его изъяли с места происшествия.