Отопление должно вернуться в дома жителей Светогорска до конца октября

Жители Светогорска решили уточнить, решат ли в городе вопрос отоплением до конца октября. Соответствующий вопрос был задан в Instagram губернатору Ленобласти.

Александр Дрозденко ответил, что из резервного фонда еще в августе были выделены деньги на ремонт аварийного участка магистральной сети, которая обеспечивает тепло в домах Северного микрорайона.

С 12 октября будут закончены подготовительные работы и начнутся основные, благодаря чему местных жителей обеспечат теплом и горячей водой на всю зиму.

«Работы предполагается провести максимально оперативно – ориентировочно за 10 дней», – пояснил Александр Дрозденко.

Тем не менее, если температура воздуха упадет ниже допустимой, то работы прекратят до установления приемлемых показателей.