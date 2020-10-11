В Волошово после пожара в комнате нашли человеческие останки

Около половины девятого вечера 10 октября поступило сообщение о возгорании на улице Школьной в поселке Волошово Лужского района.

Прибывшие на место полицейские установили, что горела обстановка комнаты на площади 12 квадратных метров одноэтажного дома. В ликвидации возгорания были задействованы восемь человек и две единицы техники дежурных смен 135 и 138 пожарно-спасательных частей. К 22:10 возгорание удалось ликвидировать.

При разборе завалов в комнате было обнаружено тело мужчины. Устанавливаются данные погибшего и обстоятельства случившегося, сообщает 47news.

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