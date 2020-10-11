В результате обрушения надземного пешеходного перехода в Тосненском районе пострадал человек

Сегодня, 11 октября, в районе Любани Тосненского района на трассе М-10 «Россия» произошло обрушение надземного пешеходного перехода.

Предположительно, происшествие случилось из-за грузовика, водитель которого забыл опустить кузов. Он и является единственным пострадавшим, согласно данным МЧС России.

На месте работают три крана, три бригады дорожных рабочих подрядных организаций с необходимым оборудованием. Принимаются все меры для оперативного восстановления движения транспорта по федеральной трассе М-10.

Движение полностью перекрыто, организован объезд по маршруту Трубников Бор — Вороний остров — дорога 41А-004 — Коркино — Любань.

Видео: Вячеслав Ломов