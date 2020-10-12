В Волхове при обрушении траншеи погиб рабочий

Обвал грунта произошел из-за нарушения правил безопасности. Следком Ленобласти возбудил уголовное дело.

Инцидент произошел 11 октября напротив дома №65 по проспекту Державина в Волхове. Там сотрудники ООО «СтройМонолитСервис» вели работы по строительству водопровода и ливневой канализации. Во время земляных работ грунт обрушился на 37-летнего рабочего, он погиб на месте.

Следком возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Расследование продолжается.