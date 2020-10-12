Из садоводства возле Соловьевки угнали мотовездеход за 450 тысяч рублей

В полицию Приозерского района 11 октября обратился 40-летний житель Санкт-Петербурга. Из садоводства Громовец у поселка Соловьевка у него угнали мотовездеход CF MOTO.

В садоводстве петербуржец не был неделю. За эти семь дней вор пробрался на участок, сорвал замок с гаража, расположенного в цоколе дома, и угнал технику. Ущерб владельца составил 450 тысяч рублей.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что житель Парголово угнал Nissan Primera у экс-свекра и повредил ее в ДТП в деревне Порошкино во Всеволожском районе Ленинградской области.