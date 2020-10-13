Ленобласть получит более 10 млн рублей на покупку жилья для ветеранов Великой Отечественной войны

Российское правительство выделило Ленобласти более 10 млн рублей на покупку жилья для ветеранов Великой Отечественной войны. Подписано соответствующее распоряжение.

Всего кабмин выделил 1 046 562 400 рублей для 65 регионов страны. Большая часть из указанной суммы будет направлена в Петербург, Ростовскую область и Башкортостан. Ленобласть получит 10 217 500 рублей.

Распоряжение правительства должно быть исполнено до конца 2020 года.

Напомним, в Ленобласти уже не первый год за счет областного бюджета ремонтируются жилые дома ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году выделено 26 млн рублей на ремонт не менее 80 домов.