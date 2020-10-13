В мире зафиксирована первая смерть после повторного заражения COVID-19

В Нидерландах умерла женщина, повторно заразившаяся коронавирусом, ей было 89 лет.

Как сообщает агентство BNO News, женщина повторно заболела спустя два месяца после первого заражения. Спустя несколько дней ее состояние резко ухудшилось, а через две недели после госпитализации она скончалась. Отмечается, что пенсионерка также страдала от редкой формы лимфомы.

Ученые сравнили оба теста и установили, что генетические составы вируса различаются, что подтверждает, что женщина была повторно инфицирована.

Ранее эксперт рассказал, что многие умершие от COVID-19 болели диабетом или были старше 60 лет. А 53% погибших имели сопутствующие заболевания, чаще всего связанные с сердечно-сосудистой или эндокринной системами.