Под Киришам ликвидировали незаконную свалку после штрафа

Комитет по природным ресурсам Ленобласти подал в суд на компанию, которая устроила мусорную свалку на территории Осничевского участкового лесничества в Киришском районе.

Суд встал на сторону областного комитета и обязал компанию вывезти бытовой мусор с участка больше четырех гектаров. Но требование суда оказалось проигнорировано. В итоге судебные приставы привлекли организацию к административной ответственности с наложением штрафа в размере 30 тысяч рублей. Также им пришлось оплатить и исполнительный сбор — 50 тысяч рублей. Отходы после этого были вывезены из леса в кратчайшие сроки, пишет пресс-служба ФССП по Ленобласти.

Ранее мы рассказывали, что организатор свалки в Шушарах оштрафован на 500 тысяч рублей.