Зарплаты учителей и воспитателей вырастут в Ленобласти в 2021 году

Оклады работников образовательных госучреждений Ленобласти индексируется на 4% с 1 сентября 2021 года
Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, перед началом финансового года депутаты рассмотрели проект закона «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях Ленобласти на 2021 год».
Проект закона был вынесен на обсуждение на заседании постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи, состоявшемся 12 октября. Его представил председатель регионального комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов.
Он отметил, что существенных изменений закон не претерпел. Принципиальное новшество заключается в том, что с 1 сентября 2021 года расчетная величина для расчета должностных окладов работников региональных образовательных госучреждений индексируется на 4%. Таким образом, расчетная величина будет составлять 10340 рублей.
Кроме того, Тарасов напомнил, что с 1 сентября 2020 года из федеральной казны учителям доплачивается по 5 тысяч рублей за классное руководство. При этом выплачиваемые надбавки из регионального бюджета за это же сохраняются.
Председатель комиссии Александр Перминов поинтересовался у председателя комитета образования, изменилась ли оплата труда учителей в условиях дистанционной работы, ведь зачастую в новых условиях им приходилось трудиться практически по 24 часа в сутки.
В завершении обсуждения данного вопроса Олег Петров добавил, что школы региона успешно встроились в систему дистанционного обучения. При этом родители увидели, как учатся их дети, многие из них пересмотрели свое отношение к образованию своего чада, а также к труду учителя, осознав, какой огромный груз лежит на плечах педагога. Сергей Тарасов добавил, что успех дистанционки подтвержден: в этом году результаты Единого государственного экзамена лучше, чем в прошлом.
По итогам обсуждения члены постоянной комиссии решили рекомендовать областному парламенту принять законопроект в трех чтениях.