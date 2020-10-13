Зарплаты учителей и воспитателей вырастут в Ленобласти в 2021 году

Оклады работников образовательных госучреждений Ленобласти индексируется на 4% с 1 сентября 2021 года

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, перед началом финансового года депутаты рассмотрели проект закона «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях Ленобласти на 2021 год».

Проект закона был вынесен на обсуждение на заседании постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи, состоявшемся 12 октября. Его представил председатель регионального комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов.

Он отметил, что существенных изменений закон не претерпел. Принципиальное новшество заключается в том, что с 1 сентября 2021 года расчетная величина для расчета должностных окладов работников региональных образовательных госучреждений индексируется на 4%. Таким образом, расчетная величина будет составлять 10340 рублей.

Кроме того, Тарасов напомнил, что с 1 сентября 2020 года из федеральной казны учителям доплачивается по 5 тысяч рублей за классное руководство. При этом выплачиваемые надбавки из регионального бюджета за это же сохраняются.

Председатель комиссии Александр Перминов поинтересовался у председателя комитета образования, изменилась ли оплата труда учителей в условиях дистанционной работы, ведь зачастую в новых условиях им приходилось трудиться практически по 24 часа в сутки.

«Существуют нормативы, на которые мы ориентируемся, — это среднемесячных доход от трудовой деятельности, — ответил Сергей Тарасов. — Заработная плата в школах в текущем году выросла почти на 18%. В детских садах также наблюдается положительная динамика, прирост составил 5,6%. Таким образом, средняя заработная плата учителя за 9 месяцев 2020 года составила 48 тысяч 84 рубля, воспитателя в детском саду — 45 тысяч 988 рублей».

В завершении обсуждения данного вопроса Олег Петров добавил, что школы региона успешно встроились в систему дистанционного обучения. При этом родители увидели, как учатся их дети, многие из них пересмотрели свое отношение к образованию своего чада, а также к труду учителя, осознав, какой огромный груз лежит на плечах педагога. Сергей Тарасов добавил, что успех дистанционки подтвержден: в этом году результаты Единого государственного экзамена лучше, чем в прошлом.

По итогам обсуждения члены постоянной комиссии решили рекомендовать областному парламенту принять законопроект в трех чтениях.