Суд ограничил свободу убившей своего кота из-за колбасы вологодской пенсионерки

Мировой судья Вологодской области назначил наказание в виде четырёх месяцев ограничения свободы пенсионерке из Харовска, которая ударила своего кота ножом из-за съеденной колбасы, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

«Мировой судья назначил харовчанке наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.

Пенсионерка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлёкшее его гибель).

Мировой судья установил, что вечером 11 августа в прихожей своей квартиры подсудимая нанесла своему серому беспородному коту Васе удар ножом в левый бок, после чего выставила его в подъезд. Кот умер в ветеринарной клинике, куда отвезли его соседи.

Пенсионерка вину признала. Как следует из ее объяснений, в тот вечер она в алкогольном опьянении вернулась домой, где в спальне поскользнулась на кошачьих фекалиях. После чего на кухне она увидела, что кот сидит на столе и ест колбасу на тарелке.

«В тот момент я находилась в агрессивном состоянии из-за этого всего, скинула кота со стола… Я взяла из ящика стола кухонный нож и пошла, догонять кота. Он стоял у дверей, я склонилась к нему и нанесла удар ножом в бок. Кот от удара взревел, я открыла двери и выставила его», — приводит объяснение подсудимой пресс-служба судов области.

Вам будет интересно За лето выборгские зооволонтеры нашли новый дом почти для 60 кошек За июнь, июль и август зооволонтерам Выборгского района удалось пристроить 59 кошек и двух собак. Добрые новости опубликовали в группе “Приют... 15.09.2020 246

Отмечается, что ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за причинение ножевых ранений собутыльнику. В настоящее время эта судимость погашена.