Суд ограничил свободу убившей своего кота из-за колбасы вологодской пенсионерки

Мировой судья Вологодской области назначил наказание в виде четырёх месяцев ограничения свободы пенсионерке из Харовска, которая ударила своего кота ножом из-за съеденной колбасы, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Пенсионерка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлёкшее его гибель).
Мировой судья установил, что вечером 11 августа в прихожей своей квартиры подсудимая нанесла своему серому беспородному коту Васе удар ножом в левый бок, после чего выставила его в подъезд. Кот умер в ветеринарной клинике, куда отвезли его соседи.
Пенсионерка вину признала. Как следует из ее объяснений, в тот вечер она в алкогольном опьянении вернулась домой, где в спальне поскользнулась на кошачьих фекалиях. После чего на кухне она увидела, что кот сидит на столе и ест колбасу на тарелке.
Отмечается, что ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за причинение ножевых ранений собутыльнику. В настоящее время эта судимость погашена.