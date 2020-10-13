Ежегодная антинаркотическая акция стартует 19 октября в Ленобласти

Автор: Кира Нагорная
-
Поделиться

С 19 по 30 октября в Ленобласти пройдет второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Всех неравнодушных жителей, обладающих какой-либо информацией о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков, просят сообщать ее любым указанным способом. В том числе по специально выделенному телефону горячей линии ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 8(812)573-79-96.

Акция проводится «Область без наркотиков» проводится во многих регионах России два раза в год.

Вам будет интересно
Ежегодная антинаркотическая акция стартует 19 октября в Ленобласти Область без наркотиков, Ленобласть
"Перекрытый" Питер. На каких дорогах и улицах ограничат движение ради ЧМ-2018
До чемпионата мира по футболу-2018 остаётся всё меньше и меньше времени. Совсем скоро Северную столицу заполонят автобусы с туристами, футбольными...
14.06.2018 6794
Автор