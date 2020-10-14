В Ленобласти 102 новых случая заражения коронавирусом — данные на 14 октября

В Ленобласти на утро 14 октября зафиксированы 102 новых случая коронавируса. В настоящее время неизвестно в каких районах появились новые зараженные.

В России подтверждены 14 231 случай новой коронавирусной инфекции в 84 регионах, из них 3 585 случаев (25,2%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 1 340 409 человек.

Как сообщает оперштаб, за сутки зарегистрировано 239 летальных случаев. За весь период от коронавирусной инфекции скончались 23 205 человек. При этом за сутки выздоровели 7 920 человек, общее число — 1 039 705.