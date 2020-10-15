Зараженный COVID-19 теннисист Куэрри покинул Россию, его могут отстранить на 3 года – СМИ

Американский теннисист Сэм Куэрри, сдавший положительный тест на коронавирус на турнире в Санкт-Петербурге, в срочном порядке покинул Россию, сообщает корреспондент New York Times Бен Ротенберг на своей странице в Twitter.

Ранее в официальном аккаунте ATP в Twitter появилось сообщение, что тест на коронавирус одного из игроков на турнире в Санкт-Петербурге дал положительный результат, теннисист был снят с соревнований. Затем Куэрри сообщил, что снялся с St Petersburg Open из-за болезни.

По информации журналиста, Куэрри не стал дожидаться предписания российских органов здравоохранения и в срочном порядке покинул страну. Он оплатил частный самолёт и перевёз свою семью в «соседнюю европейскую страну», которая не требует для въезда отрицательный тест на COVID-19. Отмечается, что Куэрри не планирует раскрывать своё местонахождение.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) серьёзно обеспокоена в связи со сложившейся ситуацией и заявила, что проведёт расследование. ATP в своём письме указала, что такой шаг Куэрри «ставит под угрозу возможность проведения спортивных мероприятий и может отразиться на остальной части теннисных турниров».

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Отмечается, что если вина Куэрри будет доказана, то американец может быть оштрафован на 100 тысяч долларов и отстранён от участия в турнирах ATP на срок до трех лет.