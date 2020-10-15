Директор Исаакия незаконно подрабатывал в своем музее

Директора СПб ГБУК «Государственный музей-заповедник «Исаакиевский собор» Юрия Мудрова заподозрили в финансовой ловкости. Он создал новую должность и сам оформился на полставки.

Речь идет о должности главного специалиста по экспозиционно-выставочной работе. Нарушения приходятся на период с 2017 по 2019 год. Мудров сам себе ставил максимально высокие оценки эффективности работы и выписывал вознаграждение, в итоге его средняя зарплата в 2017 году составляла более 300 тысяч рублей, а в последующие два года — до 500 тысяч.

Всего со времени назначения глава Исаакия заработал 16 млн рублей. Также установлено, что 207 млн рублей потрачены неэффективно, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Ранее ivbg.ru писал, что руководители завода металлообработки пойдут под суд за налоговые махинации на 100 млн рублей. Следствие считает, что обвиняемые отражали в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по взаимоотношениям с организациями, фактически не осуществляющими деятельность.