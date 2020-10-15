В Луге перезахоронили останки бойцов ВОВ

Глава администрации Лужского района Юрий Намлиев в своем Instagram-аккаунте сообщил, что в Луге перезахоронили останки семерых красноармейцев.

Церемония состоялась на братском захоронении в микрорайоне «Городок». Останки были обнаружены во время поисковых работ. Известно, что солдаты погибли во время Великой Отечественной войны на подступах к Луге. Одного удалось идентификировать — это Ботанин Иван Данилович.

«Благодаря нашим поисковым отрядам мы имеем возможность как положено со всеми почестями придать земле останки бойцов, погибших в годы ВОВ, найденные в ходе поисковых работ», — пишет Юрий Намлиев.

Ранее в Луге на «Лысой горе» перезахоронили военнопленных и мирных жителей. Погибшие в годы ВОВ были обнаружены в 2020 году участниками лужского поискового отряда «Витязь» проекта «Без срока давности» во взаимодействии со следственными органами.