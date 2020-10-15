В Луге перезахоронили останки бойцов ВОВ

Глава администрации Лужского района Юрий Намлиев в своем Instagram-аккаунте сообщил, что в Луге перезахоронили останки семерых красноармейцев.
Церемония состоялась на братском захоронении в микрорайоне «Городок». Останки были обнаружены во время поисковых работ. Известно, что солдаты погибли во время Великой Отечественной войны на подступах к Луге. Одного удалось идентификировать — это Ботанин Иван Данилович.
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Благодаря нашим поисковым отрядам мы имеем возможность как положено, со всеми почестями придать земле останки бойцов, погибших в годы ВОв, найденные в ходе поисковых работ. Сегодня на Братском захоронении в мкр. Городок состоялась торжественно-траурная церемония захоронения останков семи воинов, погибших на подступах к Луге. Одного из них удалось идентифицировать, имя погибшего красноармейца Ботанин Иван Данилович. #луга #намлиев #городок #братскоезахоронение #лужскийрайон #мкргородок #ВОв #поисковыйотряд #мыпомним #великаяотечественнаявойна
Ранее в Луге на «Лысой горе» перезахоронили военнопленных и мирных жителей. Погибшие в годы ВОВ были обнаружены в 2020 году участниками лужского поискового отряда «Витязь» проекта «Без срока давности» во взаимодействии со следственными органами.