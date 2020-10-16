Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные 16 октября

Согласно данным оперативного штаба на 16 октября, в Ленинградской области зафиксировано 100 случаев заражения коронавирусом.
Всего в регионе зафиксировано 9644 заболевших, при этом полностью выздоровело 5482 человека (56,8%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
Бокситогорский район
- Пикалево (+2);
- СХТ (+1);
Волосовский район
- Волосово (+1);
- Сельцо (+1);
Всеволожский район
- Мурино (+9);
- Всеволожск (+4);
- Кудрово (+2);
- Новое Девяткино (+2);
- Щеглово (+1);
- пгт. им. Морозова (+1);
- Токсово (+2);
- Агалатово (+1);
- Юкки (+1);
- Дубровка (+1);
- Павлово (+1);
- Аро (+1);
- Хапо-Ое (+2);
- Ненимяки (+2);
- Вартемяги-парк (+1);
Выборгский район
- Выборг (+2);
- Ольшаники (+1);
- Приморск (+1);
- Дружноселье (+1);
Гатчинский район
- Гатчина (+4);
- Рождествено (+1);
- Никольское (+6);
- Сиверский (+1);
- Малое Верево (+1);
- Терволово (+1);
- Малые Колпаны (+2);
- Большие Колпаны (+3);
- Новый Свет (+2);
- Семрино (+1);
- Борницкий Лес (+1);
Кингисеппский район
- Кингисепп (+1);
Киришский район
- Кириши (+1);
Кировский район
- Кировск (+1);
- Отрадное (+2);
- Синявино (+1);
- Назия (+1);
- Нижняя Шальдиха (+1);
Лодейнопольский район
- Лодейное Поле (+3);
Ломоносовский район
- Большие Томики (+1);
- Куттузи (+1);
- Лебяжье (+1);
- Пикколово (+1);
Приозерский район
- Приозерск (+2);
- Петровское (+1);
- Коммунары (+1);
- Тракторное (+1);
Сланцевский район
- Сланцы (+3);
Тихвинский район
- Тихвин (+8);
Тосненский район
- Тосно (+2);
- Ульяновка (+1);
- Красный Бор (+1);
- Ям-Ижора (+1).
Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:
- «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы.
- «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Приозерский, Тосненский, Тихвинский и Сланцевский районы.
- «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский, Лужский районы и округ Сосновый Бор.