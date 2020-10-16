Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные 16 октября

Автор: Илья Серов
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Согласно данным оперативного штаба на 16 октября, в Ленинградской области зафиксировано 100 случаев заражения коронавирусом.

Всего в регионе зафиксировано 9644 заболевших, при этом полностью выздоровело 5482 человека (56,8%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район

  • Пикалево (+2);
  • СХТ (+1);

Волосовский район

  • Волосово (+1);
  • Сельцо (+1);

Всеволожский район

  • Мурино (+9);
  • Всеволожск (+4);
  • Кудрово (+2);
  • Новое Девяткино (+2);
  • Щеглово (+1);
  • пгт. им. Морозова (+1);
  • Токсово (+2);
  • Агалатово (+1);
  • Юкки (+1);
  • Дубровка (+1);
  • Павлово (+1);
  • Аро (+1);
  • Хапо-Ое (+2);
  • Ненимяки (+2);
  • Вартемяги-парк (+1);

Выборгский район

  • Выборг (+2);
  • Ольшаники (+1);
  • Приморск (+1);
  • Дружноселье (+1);

Гатчинский район

  • Гатчина (+4);
  • Рождествено (+1);
  • Никольское (+6);
  • Сиверский (+1);
  • Малое Верево (+1);
  • Терволово (+1);
  • Малые Колпаны (+2);
  • Большие Колпаны (+3);
  • Новый Свет (+2);
  • Семрино (+1);
  • Борницкий Лес (+1);

Кингисеппский район

  • Кингисепп (+1);

Киришский район

  • Кириши (+1);

Кировский район

  • Кировск (+1);
  • Отрадное (+2);
  • Синявино (+1);
  • Назия (+1);
  • Нижняя Шальдиха (+1);

Лодейнопольский район

  • Лодейное Поле (+3);

Ломоносовский район

  • Большие Томики (+1);
  • Куттузи (+1);
  • Лебяжье (+1);
  • Пикколово (+1);

Приозерский район

  • Приозерск (+2);
  • Петровское (+1);
  • Коммунары (+1);
  • Тракторное (+1);

Сланцевский район

  • Сланцы (+3);

Тихвинский район

  • Тихвин (+8);

Тосненский район

  • Тосно (+2);
  • Ульяновка (+1);
  • Красный Бор (+1);
  • Ям-Ижора (+1).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:

  • «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы.
  • «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Приозерский, Тосненский, Тихвинский и Сланцевский районы.
  • «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский, Лужский районы и округ Сосновый Бор.
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