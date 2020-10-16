Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные 16 октября

Согласно данным оперативного штаба на 16 октября, в Ленинградской области зафиксировано 100 случаев заражения коронавирусом.

Всего в регионе зафиксировано 9644 заболевших, при этом полностью выздоровело 5482 человека (56,8%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район

Пикалево (+2);

СХТ (+1);

Волосовский район

Волосово (+1);

Сельцо (+1);

Всеволожский район

Мурино (+9);

Всеволожск (+4);

Кудрово (+2);

Новое Девяткино (+2);

Щеглово (+1);

пгт. им. Морозова (+1);

Токсово (+2);

Агалатово (+1);

Юкки (+1);

Дубровка (+1);

Павлово (+1);

Аро (+1);

Хапо-Ое (+2);

Ненимяки (+2);

Вартемяги-парк (+1);

Выборгский район

Выборг (+2);

Ольшаники (+1);

Приморск (+1);

Дружноселье (+1);

Гатчинский район

Гатчина (+4);

Рождествено (+1);

Никольское (+6);

Сиверский (+1);

Малое Верево (+1);

Терволово (+1);

Малые Колпаны (+2);

Большие Колпаны (+3);

Новый Свет (+2);

Семрино (+1);

Борницкий Лес (+1);

Кингисеппский район

Кингисепп (+1);

Киришский район

Кириши (+1);

Кировский район

Кировск (+1);

Отрадное (+2);

Синявино (+1);

Назия (+1);

Нижняя Шальдиха (+1);

Лодейнопольский район

Лодейное Поле (+3);

Ломоносовский район

Большие Томики (+1);

Куттузи (+1);

Лебяжье (+1);

Пикколово (+1);

Приозерский район

Приозерск (+2);

Петровское (+1);

Коммунары (+1);

Тракторное (+1);

Сланцевский район

Сланцы (+3);

Тихвинский район

Тихвин (+8);

Тосненский район

Тосно (+2);

Ульяновка (+1);

Красный Бор (+1);

Ям-Ижора (+1).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: