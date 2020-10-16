Лжесотрудники администрации обманули на 30 тыс. пенсионерку из Тельмана

В полицию Тосненского района 15 октября около 23:00 обратилась 78-летняя жительница поселка Тельмана.

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Утром этого же дня к ней в дверь постучали неизвестные мужчина и женщина. Они представились сотрудниками администрации и предложили заменить фильтры воды. Услуга стоила около 30 тысяч рублей.

Полиция ориентирована на поиск 30-летней женщины среднего роста в светло-серой куртке и светлых брюках. Ее подельник – мужчина с азиатскими чертами лица, ростом ниже среднего.