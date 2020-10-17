Экологическое тестирование «ЭкоТолк» станет ежегодным

Ленинградская область приняла участие во всероссийской образовательной акции «ЭкоТолк» 2 октября. Мероприятие проходило онлайн и в очном формате — центральной площадкой стал «Аптекарский огород».

В режиме онлайн участвовали площадки ряда регионов, в том числе профильные факультеты крупнейших российских вузов и школ, – порядка 2,5 тысяч человек. Желающие могли принять участие со смартфонов. Только за первый час число участников превысило 5,5 тысяч (общее число онлайн-участников — 10 тысяч).

Стали известны итоги акции. Имена победителей онлайн-формата опубликованы на сайте мероприятия. Организаторы намерены проводить акцию ежегодно.

«Это наш первый уникальный опыт проведения масштабного экологического тестирования. Сегодня мы уделяем пристальное внимание формированию экологической культуры в стране, начиная с самых юных россиян», — отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Ранее ivbg.ru писал, что День детского экологического кино прошел в Волосово. В течение Дня детского кино показывали около 100 фильмов и мультфильмов, посвященных экологии и сохранению природы. Жюри отобрало лучшие работы в 14 номинациях. По семь наград получили короткометражные и мультипликационные ленты.