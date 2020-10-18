В Янино-1 на месте гаражей построят ФОК

Администрация Заневского городского поселения во Всеволожском районе сообщила, что в связи с возведением физкультурно-оздоровительного комплекса в Янино-1 будут снесены гаражи.

Речь идет о Кольцевой улице. Повторные уведомления о предстоящих работах направлены владельцам самостроя. Они должны избавиться от сооружений до 15 ноября, иначе сносом займется администрация.

На освободившейся территории разместится физкультурно-оздоровительный комплекс. Начало работ запланировано на 2021 год.

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленинградской области оборудуют спортплощадки и построят ФОК для ГТО. Оборудование для сдачи норм ГТО на 11,4 млн рублей приобретается для спорткомплексов во Всеволожском, Приозерском и Тосненском районах. Еще 37,3 млн рублей выделены на строительство ФОК в Сосновом Бору.