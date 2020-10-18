Мигрант с ножевым ранением сбежал из больницы в Петербурге

В ночь на воскресенье, 18 октября, в отдел полиции поступило сообщение о поножовщине на заправке на проспекте Маршала Жукова в Петербурге.

По предварительным данным, неизвестный ударил ножом в живот 24-летнего гражданина Узбекистана. Пострадавший получил непроникающее ножевое ранение. Обследование показало, что он находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщают «Невские новости».

На месте был отец пострадавшего, его доставили в дежурную часть. Известно, что пациент не имеет регистрацию Петербурге или Ленобласти. Сотрудники больницы позже сообщили, что он самовольно покинул приемное отделение.

Ранее ivbg.ru писал, что порезанную ножом девушку нашли в общежитии в Петербурге. Ее тело рассмотрели через замочную скважину закрытой двери. Когда дверь вскрыли, в помещении пахло перцовым газом, а окно было открыто.